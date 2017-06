ESCLUSIVA TMW - Figueiredo: "André Silva non è il nuovo CR7, attaccante unico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"André Silva è la speranza del nostro calcio". Non mostra alcun dubbio il collega portoghese João Tiago Figueiredo sul potenziale del nuovo acquisto del Milan. TuttoMercatoWeb.com lo ha intervistato in esclusiva per realizzare un identikit dell'ex Porto, raccomandato ai rossoneri da Cristiano Ronaldo in persona.

Figueiredo, che tipo di attaccante è André Silva?

"André Silva è un attaccante molto mobile. Non è la classica boa d'area di rigore, ma piuttosto un giocatore di grande dinamismo, capace di svariare su tutto il fronte d'attacco. Dà sempre il 110% in campo e può giocare sia come unico centravanti che insieme a un altro attaccante. Ha una tecnica pazzesca".

Qual è invece il suo principale difetto?

"La sua grande mobilità in campo rischia di portarlo troppo stanco in area avversaria. André Silva è un attaccante fondamentale per lo sviluppo della manovra, ma a volte può perdere lucidità e risentirne in fase realizzativa".

Come giudica la sua ultima stagione al Porto?

"Non è facile segnare 21 gol alla tua prima vera stagione tra i grandi. Quello appena terminato è stato l'anno della sua consacrazione, dopo le poche presenze nella Primeira Liga del 2015-2016. Silva è partito molto bene da punta centrale, poi l'arrivo di Soares a gennaio l'ha dirottato sulla fascia destra e questo, a mio giudizio, l'ha un po' penalizzato. Le sue grandi gesta in Champions e in Nazionale però parlano da sole".

Per André Silva, d'altronde, ha garantito Cristiano Ronaldo in persona.

"Se garantisce Ronaldo, significa che André Silva è davvero forte (ride, ndr). Personalmente, credo che sia un buon giocatore, che ha le qualità per diventare un grande giocatore. Guai però a dire che Silva è il nuovo Ronaldo, per caratteristiche tecniche e tattiche i due sono molto differenti".

Può essere Silva il campione in attacco che manca da anni alla Nazionale portoghese?

"Assolutamente sì. Silva è la vera speranza del calcio portoghese, il centravanti di livello che non si vede da anni. E' un attaccante unico e sono sicuro che l'esperienza al Milan lo aiuterà a crescere ancora. Silva è pronto per un'avventura così importante e prestigiosa".