ESCLUSIVA TMW - Filippini: "Lazio, difficoltà normali. Immobile paga periodo no"

Dieci punti nelle ultime quattro gare, per la Lazio, prima della battuta d'arresto di Ferrara. Antonio Filippini, ex allenatore del Trento nonché ex centrocampista della formazione biancoceleste, ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com del recente rendimento della squadra di Simone Inzaghi. "C'è da dire innanzitutto che giocare ogni tre giorni non aiuta nessuno, lo testimoniano i risultati di Napoli e Inter. Gli azzurri domenica hanno schiantato la Roma all'Olimpico, ieri hanno lasciato i tre punti all'Empoli mentre i nerazzurri domenica hanno perso a San Siro proprio contro la Lazio e ieri hanno battuto nettamente il Genoa. La Lazio ha avuto delle difficoltà normali, in tutto ciò l'Europa resta lì. Champions compresa", ha detto Filippini che ha poi proseguito parlando di Immobile: "Aveva iniziato bene la stagione, poi ha avuto un problema fisico che l'ha limitato. Accade anche ai grandi calciatori, quando per un periodo non puoi allenarti al 100% poi ne paghi le conseguenze. Forse Immobile sta pagando questa situazione, con la speranza che possa riscattarsi per il bene della Lazio così da esplodere di nuovo anche in Nazionale".

Perdere in quel modo a Ferrara, cioè con un gol subito al 90', può avere ripercussioni anche sulle sfide immediatamente successive. "Può capitare, perché magari un punto avrebbe fatto comodo in classifica nella volata per l'Europa. Magari può accadere il contrario, cioè dare motivazioni ulteriori per fare bene nelle partite a seguire".

Intanto la Lazio nel weekend gioca contro il Sassuolo, che non vive un buon momento. "Esatto, però bisogna sottolineare che la squadra di De Zerbi è in crisi di risultati ma non di gioco. Alle 19 scende in campo contro il Chievo, dunque contro la Lazio avrà 24 ore in meno per recuperare. Quella emiliana è una buona squadra, la squadra di Inzaghi può certamente riscattarsi e tornare alla vittoria. Non sarà, però, una gara facile".