esclusiva Finco, ass. Mazzarri: "Torino, parlano i risultati. Longo sta facendo peggio di noi"

"Per il Torino parlano i risultati". A dirlo è Antonio Finco, assistente di Walter Mazzarri al Watford e nell'ultimo anno a Torino, che affronta il momento dei granata, in difficoltà e costretti a vincere contro il Genoa per non essere risucchiati nella bagarre salvezza. "La squadra, da quando è arrivato Longo, non ha ottenuto risultati migliori rispetto a prima. È evidente e sotto gli occhi di tutti".

Ha vinto con il Brescia.

"E ci mancherebbe altro, il ruolino di marcia dice 7 punti in 11 partite".

È un problema di annata?

"Di contesto, anche. E devo dire di più, giocando a porte chiuse, alla fine, è andata meglio per la squadra, altrimenti ci sarebbe stata contestazione. Credo sia complessivamente un'annata negativa, in tutti i sensi".

Però anche Mazzarri ha le sue colpe.

"Non c'è una questione sola. Tanti particolari che hanno contribuito a questo tipo di risultato. Però i numeri non mentono, alla fine del girone di andata Mazzarri ha fatto gli stessi punti, non c'era differenza: 27 l'anno scorso, 27 questo. Le aspettative erano molto più alte perché avevamo fatto bene nel ritorno. Il contesto, partendo dalla piazza, non ha aiutato".

Colpa di Longo?

"No, non ha potuto fare di meglio, nonostante sia figlio del Filadelfia. Anzi, ha fatto peggio".

Chi consiglieresti fra gli emergenti?

"A me piace particolarmente Paolo Zanetti, ha fatto molto bene con il Sudtirol, finendo ai playoff. Ha grande personalità".

Ma è stato esonerato dall'Ascoli.

"Ha rinunciato a tornare, ha avuto le palle. Ha deciso di transare il contratto che aveva, ha le idee chiare e ha chiuso con quel lavoro. Credo abbiano sbagliato a esonerarlo, anche perché hanno cambiato quattro allenatori per poi richiamarlo. Per me lui e Italiano sono i migliori in prospettiva".