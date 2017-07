ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, ag. Kalinic a Milano. Novità a inizio settimana

Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Morini

Continua a muoversi il mercato del Milan. L'agente di Nikola Kalinic, Tomislav Erceg, è infatti arrivato a Milano e in questi minuti è in corso un incontro insieme a Corvino e Ramadani, intermediario della trattativa tra la Fiorentina e i rossoneri. Il Milan aspetta novità: lunedì e martedì saranno giorni caldissimi per il trasferimento del croato alla corte di Vincenzo Montella.