ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, arriva l'agente di Dragowski: c'è l'offerta del Benfica

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico De Luca

Ultime in casa Fiorentina sul futuro di Bartlomiej Dragowski. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, l'agente del portiere classe '97 - Mariusz Kulesza - è in arrivo quest'oggi a Firenze per discutere dell'offerta del Benfica. La squadra lusitana, infatti, è pronta a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro per il cartellino del giovane polacco.