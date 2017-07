ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, assalto del Besiktas per Babacar

Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Morini

Besiktas all'assalto di El Khouma Babacar, attaccante della Fiorentina attualmente in ritiro con la squadra a Moena. Il club turco fa sul serio, contatto con intermediari in corso, anche se recentemente il giocatore ha fatto sapere di non gradire particolarmente la destinazione turca.