ESCLUSIVA TMW - Fiorentina-Bernardeschi: tra Juve, Inter e big di Premier. Il punto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul futuro di Federico Bernardeschi, raccolte da Tuttomercatoweb.com. L'entourage incontrerà presto la Fiorentina per discutere di una proposta di rinnovo che però la società gigliata non ha intenzione di aumentare. 2,5 milioni per 5 anni, il 'problema' per la Fiorentina è che la Juventus ha già discusso con il ragazzo e lo stesso ha fatto l'Inter. I nerazzurri, però, potrebbero poi virare su Domenico Berardi dell'Inter, lasciando via libera ai bianconeri che considerano Bernardeschi primo obiettivo per l'esterno d'attacco. Servirà un'offerta importante e da capire se arriverà altrettanto dall'Inghilterra. Non solo chiacchiere ma contatti concreti con le due big di Premier, Manchester United e Chelsea. Bernardeschi piace sia a Mourinho che Conte. La Fiorentina spara alto, si parla di 50 milioni di euro, la Juve non vorrebbe partecipare a un'asta e è ancora da capire la volontà chiara del ragazzo. Che potrebbe restare un anno ma eventualmente con una clausola pesantemente più bassa (in stile Mertens-Napoli). La telenovela è solo all'inizio...