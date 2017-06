ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Castrovilli ha estimatori in B: Cesena e Cremonese

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salito all'attenzione degli osservatori calcistici con la maglia della Fiorentina Primavera, il giovane fantasista Gaetano Castrovilli ha estimatori in Serie B, che lo vorrebbero prendere in prestito dalla Fiorentina per la prossima stagione. Sul centrocampista classe '97, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb ci sono le attenzioni di Cesena e Cremonese. In settimana previsto incontro tra le due società e la Fiorentina.