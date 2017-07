ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Cerofolini piace in C ma andrà in ritiro con i grandi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Cerofolini, portiere classe '99 della Fiorentina si è messo in luce quest'anno in Primavera diventando protagonista anche nella fasi finali del campionato. Su di lui hanno messo gli occhi alcuni club di serie C ma la Fiorentina è assolutamente intenzionata a portarlo in ritiro con la prima squadra.