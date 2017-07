ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Cognigni a Milano: ore decisive per Kalinic-Berna

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

Ore calde per il mercato della Fiorentina. Anche il presidente esecutivo viola Mario Cognigni è infatti arrivato a Milano. In via di definizione la cessione di Nikola Kalinic al Milan e anche per quanto riguarda Federico Bernardeschi sono attese novità importanti nella prossime ore. Vicino l'accordo con la Juventus, visto che sono da limare soltanto dei piccoli dettagli.