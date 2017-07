ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Corvino al lavoro per chiudere il colpo Ghezzal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina al lavoro per rinforzare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli. L'ultima idea sulla quale sta lavorando il dg Pantaleo Corvino è Rachid Ghezzal. Il venticinquenne si è svincolato da poco dall'Olympique Lione e nelle stanze milanesi, l'uomo mercato viola, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, ha da tempo preso contatti per il gioiellino algerino che è seguito tra le altre anche dalla Roma di Monchi. Un'ipotesi di spessore e low cost visto che, come detto, è attualmente libero da contratto. E Corvino lavora per cercare di chiudere il colpo.