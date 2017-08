ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Dragowski vuole partire: apertura dei viola

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

In giornata si è parlato dell'interessamento del Benfica per Bartlomej Dragowski, con la Fiorentina che però ha risposto con un secco no davanti alla richiesta di prestito con diritto di riscatto presentata dai lusitani. Non un vero stop alla trattativa però, visto che il giocatore non ha nessuna intenzione di continuare a fare il vice di Sportiello e dunque spinge per la cessione. I viola non chiudono a questa ipotesi, ma rilanciano con la volontà di salutarlo solo a titolo definitivo.