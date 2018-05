ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, idea egiziana: per l'attacco obiettivo Trezeguet

© foto di Giacomo Morini

Dopo Mohamed Salah e Ahmed Hegazy, la Fiorentina potrebbe accogliere il terzo egiziano della storia recente. Secondo quando raccolto in anteprima da Tuttomercatoweb.com da fonti egiziane, si tratta di Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, in arte... Trezeguet. Classe 1994, nato a Kafr El-Sheikh, è uno dei perni dei Faraoni dove sarà protagonista anche al Mondiale di Russia 2018 come compagno di reparto della Scarpa d'Oro del Liverpool. Trezeguet è reduce da una super stagione in Turchia al Kasimpasa, che lo ha già riscattato dall'Anderlecht, con 16 reti stagionali in 33 partite. Un anno d'oro, non solo per Salah, ma anche per Trezeguet. E la Fiorentina avrebbe già piazzato la prima offerta.