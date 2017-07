ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, il Boro non cede: servono 20 mln per De Roon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La retrocessione in Championship non cambia di una virgola la valutazione del Middlesbrough per Marten De Roon, che come all'Atalanta, ha chiesto 20 milioni alla Fiorentina per il cartellino del centrocampista. Dopo lo sforzo dell'estate scorso per prelevarlo proprio dalla Dea, il Boro non ha intenzione di scendere a patti: i viola per ora non hanno approfondito la situazione, senza fretta ma con l'intenzione di non perdere di vista l'obiettivo.