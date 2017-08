ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, incontro fra Corvino e gli agenti di Politano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina prova a stringere per l'acquisto dell'esterno offensivo del Sassuolo Matteo Politano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com è infatti in corso a Milano un incontro fra Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, e gli agenti del calciatore Luca Pennacchi e Davide Lippi. Un incontro per provare a trovare un accordo con il giocatore individuato come erede di Federico Bernardeschi e provare ad anticipare il Valencia che nei giorni scorsi si è fatto avanti per il giocatore neroverde.