ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, interessa Politano. Può essere il dopo Bernardeschi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Matteo Politano è uno di quelli che potrebbe scaldare questo mercato. L'ala destra del Sassuolo, reduce da un'ottima stagione in Emilia, infatti nei giorni scorsi è finita nel mirino dell'Atalanta che cerca rinforzi sulle corsie laterali per affrontare al meglio una stagione che la vedrà impegnata su tre fronti (Campionato, Coppa Italia ed Europa League). Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com però gli orobici non sono gli unici ad aver manifestato interesse per il classe '93 scuola Roma. Su Politano infatti c'è anche la Fiorentina di Stefano Pioli che potrebbe cedere in questa finestra di mercato un'altra ala promettente come Federico Bernardeschi seguito con grande interesse da Juventus, Inter e Barcellona.