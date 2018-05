ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, le commissioni folli bloccano la pista Ferreyra

© foto di Federico Gaetano

Non è un mistero che il centravanti dello Shakhtar Facundo Ferreyra sia tra i profili in grado di destare maggiore interesse sul mercato continentale. Merito di un contratto in scadenza nel prossimo giugno e di uno score realizzativo di primo livello con la maglia del club ucraino. Uno scenario che la Fiorentina ha cercato di percorrere cogliendo al volo un’occasione, ma arrivando a scontrarsi con il pesante scoglio delle commissioni che ha di fatto, bloccato le contrattazioni. La richiesta economica da parte degli agenti dell’argentino Paz e Lo Russo infatti, è considerata del tutto sproporzionata, in quanto addirittura superiore all’ingaggio richiesto per il proprio assistito (si parla di una cifra vicina ai 5 milioni). Un eccesso che ha al momento posto un freno forse insormontabile ad una trattativa che avrebbe potuto portare il talento e i gol di Facundo Ferreyra nel nostro campionato.