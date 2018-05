ESCLUSIVA TMW - Fiorentina-Lo Faso, summit tra gli agenti a Palermo

Simone Lo Faso e la Fiorentina, prove di riscatto. L’attaccante di proprietà del Palermo è alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Al momento il club viola sembra orientato a riscattare il giocatore soltanto di fronte ad uno sconto rispetto ai 2,3 milioni che andrebbero versati al Palermo. In giornata - come si evince dalla foto di TuttoMercatoWeb - c’è stato un incontro tra l’entourage del calciatore composto dal padre Carmelo Lo Faso, Mario Spinelli e Federico Pastorello. Si pianifica il futuro di Lo Faso. E la Fiorentina punta allo sconto per riscattarlo...