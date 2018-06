ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, occhi sul terzino empolese Di Lorenzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per provare a rinforzarsi la Fiorentina guarda anche in casa Empoli. E per il ruolo di terzino destro sono stati messi gli occhi anche su Giovanni Di Lorenzo, classe '93, che nella seconda parte della stagione scorsa, con Andreazzoli in panchina, è diventato un punto fermo della squadra, passando con efficacia dal 3-5-2 alla difesa a quattro. Cresciuto nella Lucchese, ha poi giocato con Reggina, Cuneo e Matera. Per lui il club empolese potrebbe chiedere circa cinque milioni.