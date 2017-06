ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, per Bernardeschi sempre più Juve: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi l'incontro della Juventus per Danilo non ha portato a una fumata bianca ma è chiaro che i passi avanti ci sono stati. Il brasiliano ha dato l'ok al trasferimento e se la Juve forza per il terzino, significa che non arriverà Douglas Costa (extracomunitario, uno dei due slot è stato occupato da Bentancur) ma che sarà pressing totale per Bernardeschi. L'esterno ha già detto sì alla Juventus, che da mesi è forte sul ragazzo. L'affare si può chiudere per 40-42 milioni di euro con l'inizio della prossima settimana decisivo. Sturaro e Rincon sono i due nomi chiesti dalla Fiorentina che però avrebbe anche sondato il terreno per Orsolini. Però per Bernardeschi è sempre più Juventus. Lui e Danilo. Gli indizi di serata portano al doppio colpo.