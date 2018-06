ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, piace il centrocampista del Monaco Bennasser

I movimenti della Fiorentina sul mercato coinvolgono un profilo attenzionato in passato dai viola e che torna attuale per rafforzare il centrocampo si Pioli in vista della prossima stagione. I gigliati, secondo quanto raccolto in esclusiva, stanno infatti monitorando la situazione di Youssef Ait Bennaser. Il centrocampista del Monaco si è rilanciato dopo la bella stagione vissuta in prestito al Caen, e la società Toscana ha preso informazioni sul suo conto per predisporre un assalto estivo. La concorrenza arriva dal Portogallo e dall’Inghilterra.