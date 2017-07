ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, preso il giovane Lo Foco dal Bari

Operazione in prospettiva per la Fiorentina. Arriva dal Bari il difensore classe 2003, Jacopo Lo Foco. Trattativa condotta da Nicola Amoruso e Francesco Pratali, che hanno scelto Firenze per la bontà del progetto. Nella foto Lo Foco con Amoruso. Una nuova avventura a tinte viola per il difensore, la Fiorentina lavora per il futuro...