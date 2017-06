ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, cinque anni di contratto per Gaspar: la situazione

© foto di Giacomo Morini

Si avvicina il prossimo colpo della Fiorentina. Oramai da giorni è chiaro che il club viola è molto vicino a Bruno Gaspar, terzino destro del Vitoria Guimaraes. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per il completamento dell'operazione mancherebbe ancora l'accordo fra le società sulle modalità di pagamento. Già tutto definito invece per i cinque anni di contratto per il calciatore classe 1993 e i quattro milioni di euro che la società della famiglia Della Valle verserà nelle casse del club lusitano. Tra il finire di questa settimana e l'inizio della prossima è attesa la fumata bianca.