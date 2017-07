ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Rebic ad un passo dalla cessione in Premier League

Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Morini

Ante Rebic è vicino a lasciare la Fiorentina. L'attaccante croato volerà in Premier nelle prossime ore, con la società viola che è in stretto contatto con due neopromosse come Brighton e Huddersfield. Al momento è in vantaggio la seconda, anche se non è da escludere un rilancio dei Seagulls. La sua cessione comunque è vicinissima alla fumata bianca con i viola che incasseranno 4,5 milioni di euro.