ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, sondaggio per Parigini. C'è anche il Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Archiviata l'avventura in prestito al Benevento, per Vittorio Pargini è arrivato il momento di tornare al Torino. Sul giocatore, anche ieri in gol con la Nazionale Under21 di Luigi Di Biagio nell'amichevole contro il Portogallo, gli estimatori non mancano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul talento classe 1996 nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei sondaggi di Sassuolo e Fiorentina.