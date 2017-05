ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, stamattina incontro Corvino-Pioli a Firenze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Inter, ma presto potrebbero arrivare importantissime novità sull'ormai ex tecnico nerazzurro. Secondo quanto raccolto il esclusiva da TuttoMercatoWeb infatti lo stesso Pioli, questa mattina intorno alle 9, si è incontrato con Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina. Il faccia a faccia è andato in scena in un noto locale fiorentino lontano da occhi indiscreti. Il nome di Pioli da tempo è uno dei più caldi per il dopo Paulo Sousa.