ESCLUSIVA TMW - Fiorentina, Strinic primo nome. Stafylidis caro, dietro Laxalt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina cerca un terzino sinistro titolare. La strada per i rinforzi viola, che prenderanno il là nelle prossime ore, è tracciata. Tanti i nomi valutati e sondati dal dg Pantaleo Corvino e dal ds Carlos Freitas. Tra quelli filtrati nelle ultime ore, il più concreto sarebbe quello di Ivan Strinic del Napoli, escluso dalla lista UEFA degli azzurri e accessibile a livello di cartellino (4 milioni la proposta a Giuntoli). Strinic ha col Napoli un ingaggio da 1,5 milioni circa a stagione fino al 2019 che potrebbe essere così spalmato fino al 2020. L'idea Konstantinos Stafylidis dell'Augsburg c'è, è concreta. I contatti con gli intermediari sono in corso ma la prima richiesta del club tedesco per il giocatore greco, contratto col club fino al 2019, è di poco meno di 10 milioni di euro. Decisamente più indietro, soprattutto per questione tattica, Diego Laxalt del Genoa sul quale sarebbe sempre vivo l'interesse dell'Atalanta che lo valuta primo nome se alla fine Leonardo Spinazzola dovesse andare alla Juventus (con Kwadwo Asamoah al Galatasaray, ndr).