© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il responsabile delle giovanili della Fiorentina, Vincenzo Vergine, racconta Riccardo Sottil, figlio d'arte al trentottesimo posto della nostra classifica. "È un esterno offensivo, molto rapido e con buonissima tecnica di base. Nel nostro settore giovanile ha completato un lavoro di formazione, rivelandosi come calciatore di grande potenzialità. Il passaggio da Primavera alla Serie A è molto impegnativo, soprattutto se consideriamo una squadra come la Fiorentina. Ha avuto l'opportunità di allenarsi con calciatori importanti, ha esordito in Serie A, ma il prestito al Pescara sarà uno step utile per continuare a crescere. Ha sempre avuto un buon feeling con il gol. Un paragone? Meglio di no".