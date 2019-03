© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Tanti i temi trattati nel corso dell'intervista a TMW con Aldo Firicano, allenatore ed ex difensore di Cagliari e Fiorentina. Si parte dal futuro di Allegri di cui è stato compagno di squadra in rossoblù: "Per lui credo possa esserci una grande sfida e un'ipotesi Inter potrebbe solleticare la sua fantasia. Sarebbe clamorosa ma i livornesi hanno questo carattere un po' ribelle e a loro piace andare controcorrente. Credo che comunque possa andare all'estero. Se lo vedo da Real Madrid? Sì, al Real serve adesso un grande gestore e sono convinto che Max in questi anni fatto un buon allenamento alla Juve. Credo poi che tante squadre europee siano alla ricerca di una figura di personalità, vedi lo United dove Solskjaer sta facendo molto bene ma lì forse cercano un tecnico di grido"

E Spalletti?

"Da fuori è difficile dare giudizi. Forse Luciano si è un po' sovraesposto nel tentativo di difendere il gruppo e tutelarlo. Si è esposto forse troppo mediaticamente e poi questa cosa forse gli si è ritorta contro sia a lui che a livello di tranquillità di squadra. Io magari sarei stato più sotto traccia anche perchè la squadra stava andando bene"

