esclusiva Firicano: "Cagliari, Pavoletti da tenere a tutti costi. Trascinatore e uomo squadra"

La situazione piena di incertezze della Fiorentina e il futuro del Cagliari. Ne abbiamo parlato con Aldo Firicano. "In questo momento, parlando dei viola, mi sento di dire che ci sarà poi il campo che farà da portavoce al lavoro, si aspetta la prova del campo. La Fiorentina deciderà sul tecnico e farà la squadra e poi valuteremo".

Come esce però la Fiorentina da questa vicenda?

"Non esce bene: dei divorzi non si conoscono i dettagli ma quello che mi viene da dire è che la Fiorentina di quest'anno non può ripetere le due stagioni scorse. E' l'obiettivi minimo e per questo ci sarà il campo , la prova del nove".

Chi vorrebbe o chi avrebbe voluto come allenatore?

"Per quanto riguarda Italiano c'è anche mio fratello nel suo staff e a mio parere sarebbe stata una soluzione interessante. Tra gli emergenti il più... on fire. Al di là del tecnico comunque ripeto la Fiorentina deve fare molto meglio".

Stesso discorso per il Cagliari.

"Sì, aveva un potenziale superiore rispetto a questo emerso. E infatti nell'ultima parte di stagione il rendimento è stato più in linea con la rosa della squadra: non so il mercato cosa porterà in entrata e in uscita ma anche con un programma conservativo il Caglia resta forte e non da salvezza"

Nandez potrebbe partire...

"Qualche elemento può partire ma ne arriveranno altri. Vediamo se Nainggolan resta ma già così la rosa è competitiva per non soffrire".

Pavoletti da tenere?

"Per caratteristiche è da tenere perchè non ce ne sono tanti come lui e ti offre soluzioni in gare difficili dove è richiesto il gioco aereo. Non mi priverei di lui. E' trascinatore, un uomo squadra, è da vari anni a Cagliari e ci sente. Lo terrei in modo assoluto".