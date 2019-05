La corsa salvezza e non solo nella chiacchierata a TMW con Aldo Firicano. Da ex udinese ha parlato inizialmente delle chance dei friulani di restare in A. "Può rischiare se l'Empoli fa bottino pieno con la Samp però effettivamente vedendo i calendari i toscani hanno il cammino più impervio. L'Empoli comunque resta un bell'esempio per il nostro calcio. Se retrocede lo fa giocando bene e in modo propositivo. Tornando all'Udinese dico che De Paul merita una chance in una big: ha fatto bene in questa Udinese ed è uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato"

Il Cagliari e Barella?

"Non so se partirà ma trattenerlo è dura. Ed è gusto che vada in una squadra più ambiziosa. Il Cagliari comunque ha fatto un bel campionato e poteva anche lottare per l'Europa".

La Fiorentina come può riparitre dopo questa situazione così complicata?

"Le problematiche sono deflagrate in queste ultime settimane. Ora però la Fiorentina non può pensare di perderle tutte da qui alla fine. Anche perchè potrebbe così inficiare il futuro che ora viene sì programmato dagli attuali addetti, ma non è da escludere che questi poi vengano cambiati. La Fiorentina ha fatto peggio dello scorso anno, non ha rispettato le attese e di solito nel calcio se non si raggiungono gli obiettivi qualche responsabile ci deve pur essere. Qualche epurazione dovrebbe esserci ma non so se avverrà"

