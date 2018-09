ESCLUSIVA TMW - Firicano: "Napoli, segnali negativi c'erano. Viola, sogno CL"

Il Napoli e i temi del campionato. Ne abbiamo parlato a TMW con Aldo Firicano che da difensore si è soffermato anche sui problemi del reparto arretrato partenopeo: "Certe avvisaglie c'erano state - spiega - in fase difensiva il Napoli non è più impermeabile e con meccanismi perfetti come in passato. Tanti gol subìti erano stati mascherati dalle rimonte ma non tutte le ciambelle riescono sempre col buco. Ci vuole tempo, ma deve provare restare in scia della Juve. Albiol e Koulibaly? Nel calcio è sempre difficili confermarsi su livelli altissimi. Di Koulibaly ci sarà da verificare il valore assoluto, sia come singolo sia nella difesa in toto. Inter? Finora non è stata all'altezza. La vittoria col Bologna la riabilita solo in parte perché gli emiliani non sono un ostacolo insormontabile".

Le impressioni sulla Fiorentina?

"Ha dato segnali molto positivi. Rispetto ad un anno fa è cresciuta in modo eccezionale anche nei singoli. Due gare vinte sono poche per entusiasmarsi però ha dato indicazioni precise di squadra e di personalità. Il test vero ora sarà quello del Napoli alla ripresa del campionato. Parlando da tifoso mi auguro che possa addirittura entrare nella zona Champions".

Clicca sotto per guardare