esclusiva Firicano: "Rebic? La ruggine della sosta fa brutti scherzi. Juve, così non basta"

Aldo Firicano, ex calciatore e oggi allenatore, è stato ospite della puntata odierna del TMW News. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla semifinale di Coppa Italia di ieri sera tra Juventus e Milan e dall'espulsione inattesa di Ante Rebic: "Si vede che la ruggine della sosta forzata gli ha giocato un brutto scherzo. C'era forse troppa tensione ed è arrivata una follia che ha indirizzato tutta la partita. La disabitudine a giocare ha pesato molto, io leggerei così il fallaccio di Rebic".

Nel Milan ha invece ben figurato un difensore, Simon Kjaer.

"Ha fatto una buonissima gara. Il Milan, in generale, è stato ordinato e ha fatto delle buone cose, anche se naturalmente sarebbe servito qualcosa in più dopo il risultato dell'andata. Direi che i rossoneri escono a testa alta dalla semifinale di ieri, hanno fatto una figura discreta".

Questo gioco e questo atteggiamento possono bastare invece alla Juve per vincere lo Scudetto?

"Non possono bastare, ma il discorso è lo stesso dei rossoneri: era la prima gara, la Juve veniva dal risultato a favore dell'andata, ci sono tanti fattori che hanno condizionato la serata... Non credo proprio che nelle prossime partite vedremo la stessa Juventus di ieri, non me l'aspetto dai bianconeri".

Da ex Cagliari, cosa pensa infine del rinnovo di Pavoletti coi rossoblù?

"Direi che è un bene per il ragazzo, ma anche per il Cagliari. È un giocatore che mi piace, rappresenta i vecchi centravanti di una volta. Mi ricorda Totò De Vitis, un bomber che aveva la peculiarità di essere davvero letale dentro l'area di rigore. Spero che Pavoletti possa segnare tanti altri gol e trascinare i rossoblù".