ESCLUSIVA TMW - Firicano: "Viola, bilancio molto negativo. Badelj la delusione"

© foto di Lorenzo Marucci

Pochissime gioie, quasi solo delusioni sul campo. L'avvento del nuovo proprietario Rocco Commisso ha riportato l'entusiasmo tra la gente dopo l'era Della Valle ma i risultati per ora non arrivano. "Il bilancio è molto deludente. E' vero che il cambio societario avvenuto a giugno inoltrato non ha consentito di sviluppare la campagna acquisti in modo completo però le aspettative erano altre, soprattutto per una squadra che comunque è abituata a trovarsi in altre zone di classifica rispetto a quella attuale", dice a TMW Aldo Firicano, ex difensore viola.

Montella ha deluso: perchè?

"Non è riuscito ad invertire quel trend personale che non lo ha visto in grado di incidere fino in fondo nelle squadre in cui è stato negli ultimi anni. Samp, Milan, Siviglia".

Il giocatore che ha deluso di più?

"Dico Badelj: Negli anni precedenti mi ricordavo un centrocampista di spessore, in grado di far girare la squadra. In questa esperienza alla Fiorentina paga anche l'inattività dell'anno scorso. Ma mi aspettavo di più pure da Milenkovic e da Pezzella, che potessero diventare difensori importanti a livello europeo. E' vero che Pezzella è un nazionale argentino però per infortuni e squalifiche non è quel giocatore che fa da collante per un reparto che è stato ballerino".

Chi si salva?

"Qualche giocatore giovane che si è affacciato in prima squadra, come Sottil, Vlahovic e Ranieri, ma anche Castrovilli e Chiesa"