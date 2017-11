Al simbolo della Lazio ed ex azzurro Vincenzo D'Amico abbiamo chiesto un parere sul flop consumatosi ieri contro la Svezia: "Credo che il motivo di fondo sia l'endemica e non nuova mancanza di giocatori di livello, troppo pochi per formare una squadra importante. Facciamo venire qualche altro straniero in Italia! Non ne abbiamo abbastanza di formazioni primavera con metà dei titolari stranieri? Almeno nel settore giovanile evitiamo...".

Da dove serve ripartire?

"Il problema è che il cancro è talmente avanzato che correre ai ripari è molto difficile. Abbassare il numero di stranieri è la soluzione prospettata, ma quelli che ci sono? E' chiaro che nel settore giovanile qualcosa bisogna pur fare".

Da chi ripartire?

"Aspettiamo cosa succederà domani, la riunione della federazione, per capire un po'. Ventura ha fatto il suo tempo, è un fallimento generale. Dopo il Sudafrica, presidente e allenatore si sono dimessi. Non so cosa farà Tavecchio, ma non credo abbia questa idea".