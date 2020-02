ESCLUSIVA TMW - Floro Flores: "Non direi a mio figlio di preferire il calcio alla scuola"

© foto di Federico De Luca

Antonio Floro Flores ha messo la parola fine sulla sua carriera da calciatore la scorsa settimana. Da ragazzo pieno di talento s'è presto trasformato a inizi anni 2000 in attaccante da Serie A, a cui nessuno gli ha regalato nulla. E adesso è un padre di famiglia, più maturo, più riflessivo. Che mette proprio la famiglia davanti a tutto il resto. "Perché non sei tornato a vivere a Napoli? Perché i miei figli sono cresciuti a Udine. Portarli via da questa città oggi sarebbe impossibile, mia figlia ha 15 anni e ha tutte le sue amicizie qui. Quando hai dei figli fai delle scelte in base alle loro esigenze, non alle tue. Certo, specialmente al maschio mi sarebbe piaciuto farlo giocare per strada a Napoli, perché la strada ti forma, ti fa cacciare un carattere diverso, ti dà la capacità di arrangiarti in tutte le situazioni. Per fortuna, a lui il carattere non manca".

A proposito dei tuoi figli. Qualche anno fa in una intervista dicesti: "La mia strada era il calcio, cosa andavo a fare a scuola? La scuola era un ostacolo". Ti senti di trasmettere questo messaggio anche a loro.

"No, non lo ridirei. Perché oggi sono cambiato e a mio figlio dico che lo studio è importante. Non gli imporrei mai di fare questo o quest'altro. I miei genitori per me hanno sempre fatto il massimo, hanno sempre fatto grandi sacrifici e li ringrazierò sempre. Per fortuna mio figlio ha la possibilità di vivere una vita più serena e non vorrei mai imporgli qualcosa. La base è lo studio, saper parlare e sapersi esprimere. Io ho studiato dopo, anche grazie a mia moglie, e mi sono reso conto che è molto importante. Oggi posso sedermi a parlare con la persona più ignorante o con quella più acculturata e dialogare con entrambi. Questo è importante".

La base per diventare anche un ottimo allenatore.

"Che è quello che vorrei fare, sto già facendo il corso per il patentino UEFA B. Ho sempre vissuto la mia vita a mille all'ora, non ce la faccio a stare con le mani in mano".

Adesso però sei un ex giocatore.

"Che già pensa al futuro. E nel frattempo mi tengo impegnato facendo altro, vado a giocare a Padel, e faccio tutte quelle cose che non potevo fare quando giocavo perché non avevo tempo. Come vedere più spesso i miei genitori o organizzare una partita con mio fratello per rivedere tanti amici che avevo un po' perso di vista".

Ripartiamo dalle origini.

"Sono sempre state la mia fortuna, vedere da dove sei partito e dove sei arrivato è qualcosa di stupendo. A volte sembra qualcosa di normale, invece ripensare sempre agli inizi è stata la mia fortuna perché ti fa restare coi piedi per terra".

Inizi che ti hanno fatto incrociare anche un allenatore pedofilo. C'è questo problema nel calcio o fu un caso isolato?

"Credo isolato, perché di casi del genere dopo non ne ho sentiti più. Capitò quando ero all'Atletico Toledo e a un certo punto non ci fu permesso di giocare per l'arrivo dei Carabinieri, che vennero a prendere proprio il mio allenatore per pedofilia. Certo, quell'episodio è rimasto della mia testa anche se a me non era mai capitato nulla".

Atletico Toledo, poi Posillipo e infine il Napoli. Che dopo poco fallisce e?

"E io aspetto fino al 9 settembre nella speranza che il nuovo Napoli potesse chiamarmi. Aspetto ma nulla, la società altre idee. Ci può stare, ma ciò che mi ha fatto più male è stato quello che è accaduto dopo".

Sarebbe?

"Passare come il traditore, come il giocatore nato a Napoli che non voleva aiutare il Napoli nel momento di difficoltà. Non è mai stato così, anzi. Giocare nel Napoli è sempre stato il mio sogno, invece fu detto che rifiutai gli azzurri per la Nazionale".

E tu?

"Io ho la coscienza apposto. Ma commisi l'errore di non raccontare la verità, di far passare la versione del nuovo Napoli. Fu dura, venivo cacciato dai ristoranti perché passò il messaggio che io avevo rifiutato Napoli".

Adesso il Capitano del Napoli è un altro napoletano, Lorenzo Insigne.

"Che sta trascinando il Napoli in questo momento complicato, nell'ultimo mese è stato sempre tra i migliori".

Però con la tifoseria del Napoli il rapporto è piuttosto altalenante.

"Non è facile e non lo conosco, quindi evito di dargli consigli. Penso però che un calciatore debba sempre parlare in prima persona. A volte ho sentito i parenti difenderlo pubblicamente dopo una prestazione negativa, dopo le critiche. Lo fanno perché gli vogliono bene, ovviamente, perché vogliono prendere le sue parti. Il problema è che a prescindere da ciò che dicono l'unico messaggio che passa è che il giocatore non parla perché non ha personalità e a farlo è un parente. E' un errore, secondo me. Un giocatore, specialmente se è il capitano, fa bene a esprimersi sempre in prima persona".

A proposito di Napoli: De Laurentiis, appena il Bari tornerà in A, si troverà dinanzi a un bivio.

"E a quel punto o lascerà il Napoli o troverà il modo per trasformare il Bari in una succursale del Napoli".

Cosa che, in teoria, non è permesso.

"Ma in Italia si trova sempre il modo per aggirare gli ostacoli..."

Chiudiamo col futuro Floro Flores allenatore: quali sono i modelli di riferimento.

"Ovviamente Conte e Sarri, sono i più bravi. Però nella mia carriera Di Francesco mi ha dato tanto, anche se non ha un carattere facile. E' stato un grande insegnante".

E quale sarà la caratteristica unica di Floro Flores?

"Difficile dirlo adesso, perché ancora non ho iniziato ad allenare. Ma mi auguro di restare schietto, di parlare sempre in faccia ai miei giocatori perché in passato sono stato preso per i fondelli e per un giocatore non è una cosa bella, anzi. Un giocatore deve sempre andare sul campo con la voglia di allenarsi: se manca questo, manca tutto perché il calcio è gioia. Se mi accorgerò di diventare come quelli che in faccia ti dicono una cosa e alle spalle un'altra cambierò mestiere".