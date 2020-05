esclusiva Foggia fa 100. Padalino: "La serie A, lo spettacolo, Zeman e i gradoni..."

Cento anni del Foggia. Un giorno davvero speciale per la squadra pugliese che ha vissuto anche tanti momenti di gloria. Come quelli del periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando si parlava del Foggia dei miracoli capace di approdare in A e di regalare spettacolo con Zeman in panchina. Pasquale Padalino, foggiano di nascita, fu uno dei protagonisti in campo della scalata dalla C alla A. E oggi intervenendo al TMW News, ha raccontato: "In quella splendida cavalcata in A ci consacrammo attraverso stadi importanti come quelli di Firenze, Roma e Milano. E scrivemmo una pagina significativa per il calcio italiano e non solo. E' una bella emozione che condivido con coloro che con me hanno tracciato questo percorso".

Era il Foggia dei miracoli, con Zeman in panchina e stranieri del calibro di Petrescu, Shalimov e Kolyvanov...

"C'era stato un bel lavoro negli anni precedenti nel mettere in piedi un'ottima struttura societaria. Il patron Casillo col ds Pavone sono riusciti con Zeman a creare quell'intesa che ci consentì di raggiungere grandi traguardi. Tanti di noi ebbero la possibilità di avviarsi verso dimensioni sempre più importanti. I nostri dirigenti furono abili e lungimiranti a scoprire stranieri di quel calibro, prendendoli quando ancora non avevano la fama degli anni successivi".

In attacco c'erano poi Baiano, Signori, Rambaudi

"Il quarto era Kolyvanov che a volte restava fuori. Stiamo parlando di eccellenze del calcio italiano. Un aneddoto su Zeman? Alla fine del primo tempo di una partita in cui non ci eravamo espressi a. meglio, ci disse: 'Il riscaldamento è finito, ora iniziamo a giocare'. Lui era così..."

Gli allenamenti di Zeman li ricorda?

"Certo, hanno lasciato il segno in modo soprattutto positivo e a volte anche negativo. Per me e non solo per me era molto dura fare le corse intorno al campo. All'epoca infatti si facevano spesso i mille metri. E' stato qualcosa che comunque ci ha formato caratterialmente oltre al fatto che quel lavoro si vedeva sul campo. Quando gli avversari andavano in difficoltà e quasi si fermavano noi invece continuavamo a correre anche oltre il novantesimo".

C'erano pure i famosi gradoni...

"E' un potenziamento fatto per l'epoca in modo molto originale e si faceva sentire. Oggi non si usa molto anche se io, da tecnico, in qualche allenamento infrasettimanale lo metto nel programma. Ora ci sono innovazioni che ti fanno optare per altri tipi di potenziamento ma a quell'epoca era un sistema che ti dava più di altri che non facevano quel tipo di lavoro".