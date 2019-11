ESCLUSIVA TMW - Follieri sul Catania: "Certo di un accordo in tempi rapidi"

Antonino Pulvirenti mette in vendita il Catania e Raffaello Follieri, dagli USA, vola verso l'Italia. La trattativa è iniziata, perché i legali si sono già messi all'opera da giovedi per il primo scambio di documentazione. Ora Follieri dovrà presentare tutte le garanzie finanziarie necessarie a garantire a Pulvirenti il futuro del club. Follieri ha anticipato il rientro in Italia e dall'inizio settimana sarà a Roma. "Felice dell'apertura di Pulvirenti, sono certo che si troverà un accordo velocemente per il bene del Catania, il mercato di Gennaio è alle porte e bisogna pianificare un eventuale rinforzo con le giuste tempistiche, nulla verrà lasciato al caso, ho già messo persone che stanno facendo le loro analisi per affiancarmi fin dal primo giorno".