ESCLUSIVA TMW - Fontana: “Atalanta, bravi Gasp e il club. Palermo, tieni Bortoluzzi”

© foto di Federico De Luca

Gian Piero Gasperini sta riuscendo nell'impresa di portare l'Atalanta in Europa League, mentre il Palermo è reduce dal successo contro la Fiorentina con Diego Bortoluzzi in panchina. Secondo la redazione di Tuttomercatoweb.com, Gasperson resterà alla Dea al 90% mentre il tecnico rosanero difficilmente sarà confermato alla guida dei siciliani. Ne abbiamo parlato con Alberto Fontana, ex portiere che ha difeso i pali della squadra bergamasca ma anche quelli della formazione palermitana.

Gasperini è tra i protagonisti della cavalcata atalantina, cosa ne pensa? “L'allenatore ha tanti meriti, ma bisogna sottolineare anche quelli della società. Il club ogni anno riesce a tirar fuori giovani di valore che poi, giustamente, cercano il salto nelle big. Per l'Atalanta non è mai facile ripartire anno dopo anno, cambiando anche tanti elementi della rosa. Però Gasperini questa stagione ha trovato la quadratura per arrivare al quinto posto. Anche l'ambiente è ideale per i calciatori, i tifosi sanno già a inizio stagione che tanti elementi non ci saranno nell'annata successiva. Però questa Atalanta è la più bella sorpresa del campionato, bravo Gasperini ma tanti meriti vanno riconosciuti anche alla dirigenza”.

Intanto a Palermo la situazione è tutt'altro che rosea. Nonostante il successo contro la Fiorentina di domenica scorsa. “Peccato, perché credo che la classifica del Palermo non rispecchi il reale valore della formazione siciliana. Sono mancati tanti fattori nel corso di questa stagione come, ad esempio, elementi di spessore nella rosa che aiutino l'ambiente e anche il tecnico nel corso del campionato. Diamanti è alla prima stagione in Sicilia, purtroppo servono altri elementi con la sua esperienza in uno spogliatoio”.

Intanto Bortoluzzi dovrebbe salutare a breve. “Spero che possa riuscire nell'impresa di salvare il Palermo. La Serie B è a un passo e dispiace tantissimo. In caso di retrocessione, spero che Bortoluzzi possa restare e mostrare le sue qualità perché è un allenatore preparatissimo. Lo conosco e posso affermarlo con certezza”.

Il Palermo, però, dovrebbe puntare su altri profili. “Dico che serve chiarezza, per la prossima stagione e non solo. In caso di Serie B, il Palermo avrebbe già una squadra competitiva e sarebbe in pole per la promozione con pochi accorgimenti. È chiaro che la cadetteria è un campionato tosto, difficile e logorante. Non bisogna pensare di poter vincerlo già a Natale. Sarà difficile, ma intanto Bortoluzzi è stato bravo a tenere la squadra viva. Ha ragione quando dice che bisogna credere alla salvezza, seppure sia difficile. A condannare il Palermo può essere solo l'aritmetica che, al momento, tiene i rosanero ancora in corsa”.