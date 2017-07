ESCLUSIVA TMW - Fontana: “Inter, avvio tosto ma serve partire col piede giusto”

© foto di Federico De Luca

La sfida alla Fiorentina dell'ex Stefano Pioli all'esordio, poi dovrà essere Luciano Spalletti ad affrontare la sua vecchia squadra. L'Inter prepara l'inizio di stagione con il tecnico ex Roma, pronto a fare visita ai giallorossi allo stadio Olimpico il 27 agosto. Intanto, a commentare il calendario che attende i nerazzurri, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com ci ha pensato l'ex portiere Alberto Fontana. “Quando ero calciatore - ha detto - pensavo poco al calendario perché, prima o poi, tutte le squadre vanno affrontate. Adesso dico che è necessario partire bene per iniziare a costruire una buona classifica, poiché l'Inter ha grande blasone e deve puntare almeno al quarto posto”.

Come reputa le prime due giornate? “E' un avvio di stagione tosto per l'Inter, inutile negarlo. Anche se ha le carte in regola per fare bene, grazie all'avvento di Spalletti che reputo un ottimo allenatore”.

Il derby è in programma all'ottava giornata, una settimana dopo ci sarà la sfida al Napoli. “Il campionato italiano non è il più bello al mondo, ma certamente quello più difficile. Per questo dico che bisogna iniziare la stagione nel migliore dei modi, così da puntare davvero in alto”.

La sfida alla Juve è in programma alla sedicesima giornata, l'ultimo turno vedrà l'Inter affrontare la Lazio. “Non saranno gare facili, è ovvio. Però è uno scenario ancora troppo lontano. Spero solo che, nel finale di stagione, l'Inter possa essere in lizza per qualcosa di importante".

Questo il calendario dell'Inter per la stagione 2017-18:

1a giornata - INTER-Fiorentina (20/08/2017 - 06/01/2018)

2a giornata - Roma-INTER (27/08/2017 - 21/01/2018)

3a giornata - INTER-Spal (10/09/2017 - 28/01/2018)

4a giornata - Crotone-INTER (17/09/2017 - 04/02/2018)

5a giornata - Bologna-INTER (20/09/2017 - 11/02/2018)

6a giornata - INTER-Genoa (24/09/2017 - 18/02/2018)

7a giornata - Benevento-INTER (01/10/2017 - 25/02/2018)

8a giornata - INTER-Milan (15/10/2017 - 04/03/2018)

9a giornata - Napoli-INTER (22/10/2017 - 11/03/2018)

10a giornata - INTER-Sampdoria (25/10/2017 - 18/03/2018)

11a giornata - Hellas Verona-INTER (29/10/2017 - 31/03/2018)

12a giornata - INTER-Torino (05/11/2017 - 08/04/2018)

13a giornata - INTER-Atalanta (19/11/2017 - 15/04/2018)

14a giornata - Cagliari-INTER (26/11/2017 - 18/04/2018)

15a giornata - INTER-Chievo Verona (03/12/2017 - 22/04/2018)

16a giornata - Juventus-INTER (10/12/2017 - 29/04/2018)

17a giornata - INTER-Udinese (17/12/2017 - 06/05/2018)

18a giornata - Sassuolo-INTER (23/12/2017 - 13/05/2018)

19a giornata - INTER-Lazio (30/12/2017 - 20/05/2018)