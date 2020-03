esclusiva Fontanella da Malta: "L'Italia ha insegnato. E il calcio viene dopo"

vedi letture

Mario Fontanella da Napoli è una star del calcio maltese. Al Floriana prima e al Valletta poi, la sua stagione racconta ancora di grandi livelli di reti e prestazioni. 17 totali su 29 presenze in questa annata, 23 su 20 in Premier League. E dall'isola del Mediterraneo racconta la vita al tempo del Coronavirus. Come è cambiata per lo sport e per la gente di malta. "Seguo la vicenda dell'Italia da vicino. So cosa sta passando la mia famiglia, noi stiamo vivendo quel che è successo all'inizio. Pochi casi, semi quarantena, poca gente per strada", dice a Tuttomercatoweb.com. "I casi stanno aumentando, però il Governo ha parlato di semiquarantena.Si può ancora uscire ma a Malta la gente sta rispondendo bene, è a casa, nonostante non ci sia un decreto".

A livello sportivo quando è arrivato lo stop?

"A livello sportivo abbiamo fatto l'ultimo allenamento giovedi scorso. La Federazione ci aveva detto che potevamo giocare il 23, poi ha detto che riprenderemo il 5 aprile con gli allenamenti e il 20 con la prima gara. Non ci credo che giocheremo".

Per lei, personalmente?

"Siamo vicinissimi all'Italia. Nonostante non ci sia la quarantena, la popolazione ha capito il problema. Io mi alleno da solo la mattina, per strada è vuoto".

L'unione fa la forza

"Esatto, è qualcosa che tutti devono mettersi in testa. Prima iniziamo a stare in casa e prima finisce".

Nel calcio, anche qui, i titoli sono su quando finiranno i campionati, su quanti soldi si perdono

"Anche per quanto riguarda il calcio: vogliono far finire la stagione, è il nostro lavoro, non voglio giocare subito secondo loro? Ci sono cose che vengono prima. Ci sono giocatori infettati e vuoi giocare? Noi calciatori, con la Federazione, abbiamo deciso che giocare a porte chiuse sarebbe stato un errore".