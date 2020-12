esclusiva Fontolan: "Rabbia Juric? Se ha parlato in quel modo, Pradè ha detto una cavolata"

"Stava procedendo spedito, una partita persa non cambia gli obiettivi della squadra, a volte si può anche inciampare". Parlando del Verona si esprime così a TMW Silvano Fontolan, che con i gialloblù vinse lo scudetto nell'85. "Ora la squadra deve ripartire, il campionato resta ottimo. Rispetto all'anno scorso tutto sommato vedo delle conferme. Prima di domenica guardavo la posizione di classifica ed era molto buona. Ripeto, il Verona non deve vincere lo scudetto. Ora se la gioca con la Fiorentina in una partita delicata in cui neanche i viola possono perdere".

Con che stato d'animo arriva il Verona a questa partita?

"Non devono preoccuparsi, occorre continuare ad avere entusiasmo. La cosa peggiore sarebbe proprio preoccuparsi".

Juric in conferenza stampa ha polemizzato col ds viola Pradè perchè il dirigente della Fiorentina aveva espresso dei giudizi sui giocatori allenati dal tecnico croato ("I calciatori che allena Juric bisogna vederli alle altre squadre negli anni successivi. Rrahmani non gioca, Kumbulla idem"). Che ne pensa?

"Ma come? E Amrabat allora? Non va bene neanche lui? Mi fa ridere questa cosa. Pensi che per me Amrabat era il più importante del Verona l'anno scorso. Se Pradè ha parlato in questo modo, ha detto una cavolata".

Ma Amrabat in che posizione rende meglio?

Ad Amrabat piace giocare a tutto campo, deve capire di non dover esagerare: sulla trequarti ad esempio ci si può muovere in un certo modo, nella tua metà campo invece è chiaro che il discorso è diverso. Per me è fortissimo. Credo che per lui sia ideale un centrocampo a tre e può fare anche il trequartista: io lo farei giocare lì, avanzato in un centrocampo a tre. Da centrale basso può essere pericoloso".