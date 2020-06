esclusiva Fontolan: "Verona, nessuno ti mette in difficoltà. Europa? Sì ma meglio non dirlo"

Entusiasta del Verona. Silvano Fontolan, protagonista dello scudetto dei gialloblù nel 1985, non ha dubbi: "Stagione eccezionale anche grazie ad un gruppo coeso, fatto da amici", dice a Tuttomercatoweb.com. La vittoria contro il Cagliari ha confermato le qualità della squadra di Juric. "Credo sia la sorpresa del campionato, la posizione di classifica è invidiabile".

Cosa la colpisce di questo Verona?

"Giocano bene. Ero curioso anch'io di vederlo all'opera dopo lo stop. La condizione naturalmente non è ancora al top ma sanno stare in campo".

Di Carmine è una garanzia...

"Sì, ottimo giocatore, molto forte e ci sarà da far la guerra per farlo restare".

Deve puntare all'Europa League ora il Verona...

"Meglio non pensarci. Magari possono parlarne nello spogliatoio ma non pubblicamente. Devono comunque rendersi conto che le avversarie non mettono in difficoltà questo Verona. Sanno difendere da squadra e tutti attaccano".

Sarà difficile trattenere Juric?

"Sta facendo molto bene e se non ha grosse offerte non vedo tante altre piazze come Verona. Certo, se viene chiamto da Juve, Inter o Milan ci andrà di corsa ma altrimenti credo possa continuare il suo lavoro in gialloblù".

Sarà comunque un Verona molto diverso il prossimo anno viste le varie cessioni già certe...

"Sì ma poi per il resto dipenderà dalle ambizioni della società e se si vuol proseguire così. I giocatori prima di abbandonare Verona credo debbano pensarci poi come dicevo bisogna vedere che tipo di offerte hanno. Quanto ad Amrabat mi piace da morire, fa girare tuta la squadra e ha una gran personalità".