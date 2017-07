ESCLUSIVA TMW - Foschi: "Campionato di Serie A che si preannuncia più vivo"

Dopo l'esperienza più che positiva alla guida del Renate, mister Luciano Foschi è ancora in attesa di una squadra che gli consenta di allenare nella prossima stagione, ma l'attesa è colmata con "corsi di aggiornamento" sul campo: il tecnico è stato infatti una settimana in ritiro con la Sampdoria, per studiare le tecniche adottate dal suo collega Giampaolo. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ecco il suo pensiero circa l'estate della massima serie italiana.

Una settimana a seguito di mister Giampaolo, cosa ne ha tratto?

"Stare a contatto con professionisti del calibro di Giampaolo fa sempre bene, ho potuto osservare ancora più da vicino la sua metodologia di lavoro e quella del suo staff, le loro idee, e devo dire che è stato molto interessante. Un aggiornamento importante per migliorarsi".

Sulla squadra blucerchiata, invece, che idea si è fatta?

"Stanno lavorando bene, c'è una buona fase difensiva da sviluppare, ma sicuramente ci saranno innesti da fare, qualche acquisto serve. Ma la società lo sa".

A proposito di calciomercato, l'estate della Serie A sembra molto movimentata: sorprende il Milan, l'Inter vede puntarsi il dito contro per il presunto immobilismo, la Fiorentina presenta incognite e la Juventus continua a rinforzarsi. Come vede questa panoramica?

"Sicuramente la squadra che sta facendo il mercato più importante è il Milan, e il silenzio che vige in casa Inter mi fa pensare che questo sia l'anno buono per i nerazzurri: hanno un allenatore bravo e preparato, oltre a una rosa di tutto rispetto e già strutturata per un campionato importante, devono solo trovare la loro chiave di volta. La Juve prosegue nel suo percorso, ma il Napoli ha accorciato il gap che lo divideva dai bianconeri, e credo quindi che il campionato sarà più equilibrato".

Tormentone Juve: Bernardeschi e la 10.

"E' una maglia pesante, dai facili paragoni, solo per stare non troppo indietro nel tempo si parla di Baggio e Del Piero, nomi parlano da soli. Credo comunque che Bernardeschi sia degno di indossarla, ma a differenza degli altri deve ancora dimostrarlo: è giovane, e ha tutto il tempo per farlo. Indubbiamente è una maglia da rispettare".

Bonucci ha invece legato Juve e Milan: era giusto cederlo?

"Credo che Bonucci avesse giù l'idea di lasciare dopo che, nella gara contro il Porto, era stato spedito in tribuna, i rapporti si erano incrinati. La vicenda, comunque, mi sembra sia stata gestita nel modo giusto, e la Juventus era arriva al momento nel quale poteva privarsi del difensore per ringiovanire il reparto: ora si deve puntare su Rugani e Benatia".

Se sa un lato l'affaire Bonucci è stato ben gestito, dall'altro c'è stato il caso Donnarumma che poteva essere gestito diversamente. Non crede?

"Il ragazzo è molto giovane, le sue idee probabilmente sono figlie di chi lo gestisce. A ogni modo penso che fosse scontata la sua permanenza al Milan, e si deve adesso focalizzare l'attenzione sul valore del giocatore, è il portiere del futuro e si deve trattare con le pinze, è il dopo Buffon per i prossimi 15 anni in Nazionale. Indubbiamente, però, sulla vicende ci sono state dinamiche economiche a me sconosciute".

L'altro caso di un'estate che pullula di situazioni borderline, è quello di Cassano.

"Nella sua drammaticità, mi ha pure divertito. Però capisco le difficoltà che un ragazzo come Cassano, che ha voglia di dimostrare ancora chi è, sta vivendo: diventa complicato, per chi ha sempre fatto quello, decidere di appendere le scarpette al chiodo, ma è altrettanto complicato continuare senza stimoli, quando magari ci sono anche altre priorità. Parlare poi è sempre facile, più difficile è gestire il caso, e credo per questo che debba esserci rispetto massimo per il giocatore".

Ultima considerazione: cosa si aspetta dalle neo promosse, a fronte di un doppio salto, Spal e Benevento?

"Credo daranno una sterzata di entusiasmo a un campionato che lo scorso anno è stato un pò piatto, ravvivato solo da un Crotone al quale voglio fare tanti complimenti: ci hanno creduto fino alla fine, anche per merito del loro tecnico, vero professionista. Spal e Benevento sono le vittime predestinate in teoria, ma io mi aspetto che diano del filo da torcere e preoccupazioni a chi crede di essere già salvo. Che siano, insomma, mine vaganti".