esclusiva Foschi: "Iachini, conferma voluta dal gruppo. Serio, può continuare a far bene"

vedi letture

"Iachini lo conosco e sa fare il suo lavoro. Alla Fiorentina chiaramente sanno bene quali i suoi concetti e ora dovranno completare l'organico secondo le sue indicazioni". Rino Foschi, direttore sportivo di grande esperIenza commenta così a TMW la decisione della Fiorentina di confermare Iachini per la prossima stagione. "Credo che la scelta sia legata anche al gruppo che ha saputo creare. Lui era sotto esame però la squadra, Chiesa in testa, ha voluto certi risultati e il bene di questo allenatore. Non è uno stratega ma è un tecnico serio. Non sarà Sarri ma ha fatto i suoi risultati e anche l'anno prossimo può far molto bene".

Insomma conferma meritata?

"Sì, visti i risultati finali e l'attaccamento del gruppo. Ora come detto c'è da intervenire sul mercato. I dirigenti sapranno come muoversi. Non dimentichiamoci però che Firenze è una piazza esigente".

I tifosi si aspettavano un altro tipo di allenatore.

"Sì ma meglio della conferma che arriva dal gruppo cosa si può volere? Di sicuro i dirigenti sono convinti di poter far esprimere le sue qualità. Magari non potrà sempre esserci un gioco fantasioso ma non è semplice per nessuno riuscire a metterlo in pratica".

Quali sono le sue sensazioni su Chiesa?

"Alla fine ha fatto il suo dovere, si è trovato bene con Iachini e ieri ha anche realizzato una tripletta. Ha dimostrato che in un lavoro del genere con Iachini può starci, ora va messo a posto il contratto. Se questo accade vuol dire che vuol restare, altrimenti è da vedere. Ma se deve restare così così, non del tutto convinto allora meglio cederlo fare un bel mercato".