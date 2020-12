esclusiva Foschi: "Ibra? Avevo perplessità per l'età e invece complimenti a chi lo ha preso"

Rino Foschi di attaccanti se ne intende. Per fare solo un paio di nomi, nel corso degli anni ha scoperto e valorizzato giocatori del calibro di Toni e Cavani. E' a lui, grande esperto di mercato e di campo, che ci siamo dunque rivolti per parlare di Ibrahimovic, al primo posto nella classifica per rendimento dopo 14 giornate. "Quando è arrivato al Milan c'era qualche dubbio soprattutto per l'età perchè nessuno mette in discussione valore del giocatore, visto che ha sempre fatto cose eccezionali", dice a Tuttomercatoweb.com. "A Milano sembrava fosse a fine carriera e invece ha dimostrato di essere anche un uomo spogliatoio, una guida e un aiuto per i compagni e l'allenatore. Ora si è fermato per l'infortunio ma fa comodo anche da fuori".

E' un fuoriclasse?

Per me il fuoriclasse è grande in campo e fuori. E ibra lo è, in campo e pure quando non gioca. Lo svedese è completo, non mi immaginavo potesse fare quel che ha fatto e quel che certamente farà quando rientra. Va detto a questo proposito che il club ha lavorato molto bene; il Milan è stato criticato da tutti in alcune situazioni. I dirigenti in silenzio hanno subìto e incassato, poi abbiamo visto però che hanno fatto un gran lavoro e la squadra merita questa classifica. Arrivare così fino alla fine non sarà facile però ci sono i presupposti per farlo"

Gli infortuni potranno incidere per Ibra?

Incidono ma magari per lui un po' meno degli altri. E' un animale calcistico, un quasi quarantenne così anche con gli infortuni che ha superato non si era mai visto... Con lui tutto è possibile e potrà continuare a far bene. Sono convinto che se arriverà un risultato importante ci sarà molto del suo. Tornando a fare un discorso generale, la vedevo un'operazione che mi lasciava dei dubbi, ma le mie perplessità poi sono state progressivamente spazzate via. Con questa operazione hanno chiuso un grande colpo, oggi vanno fatti i complimenti a chi lo ha preso. Spesso tutti noi del calcio sembriamo scienziati ma in realtà non è così. Ci si può sbagliare e occorre dire bravo a chi ci ha creduto".