ESCLUSIVA TMW - Fossati: "Toro, ora servono le due punte e un bel gioco"

Il Torino ha superato il Debrecen ed è approdato al terzo turno preliminare di Europa League. Per i granata si prospetta una stagione molto impegnativa in cui cercherà di ripetere se non migliorare il campionato precedente. "La partita ieri è stata fatta dal Toro ma l'avversario era di un livello assolutamente inferiore. Sono stati allenamenti", spiega a TMW Natalino Fossati storico terzino del Toro. "Dico subito che a mio parere la squadra deve giocare con due punte. E sono contento che ieri Zaza sia stato protagonista di una discreta prova. Per quanto riguarda Falque, pur non mettendo in dubbio il lavoro di Mazzarri, credo che debba fare l'ala. Per me è un esterno che deve andare sul fondo e crossare al centro per Belotti".

Mazzarri però sembra preferire i due trequartisti per fare un miglior palleggio...

"Col palleggio però ci si annoia. Dico la verità: da tifoso, vedendo le partite del Toro, spesso mi veniva voglia di andar via dallo stadio. Devono giocare i campioni. Se hai Dybala, per parlare di uno di cui ora si discute parecchio, lo lascio fuori? Bisogna giocare più in fase offensiva che difensiva".

Insomma, che Torino vorrebbe vedere?

"Un Toro che va sulle fasce con Ansaldi e Iago e due punte. Non puoi andare allo stadio e annoiarti. Per carità, non è tutto da buttare: la spina dorsale c'è ed è buona. Quest'anno però non abbiamo visto un buon gioco e col non-gioco non raggiungi certi risultati".