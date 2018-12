ESCLUSIVA TMW - Franchi: "Ora servono certezza delle pene e giustizia veloce"

© foto di Giacomo Morini

"La soluzione non è sospendere il campionato ma fare delle riflessioni profonde su ciò che va fatto". Si esprime così, sui gravi fatti di ieri a Milano, Francesco Franchi, presidente della Fondazione Franchi e figlio del compianto Artemio, che fu presidente Figc, presidente Uefa e vicepresidente Fifa. "E' chiaro che è inaccettabile quello che è successo ieri - dice a Tuttomercatoweb.com - così si rischia di far male ad uno sport così bello".

Suo padre come gestiva problemi simili?

"A quei tempi le situazioni erano diverse, non c'erano per esempio i telefonini, i social, le decine di tv che ci sono oggi. Si poteva gestire tutto in modo diverso: oggi viaggia più veloce l'informazione dell'evento".

Ecco, ma a suo parere qual è adesso il passo da fare?

"Bisogna inasprire le pene e fare in modo che siano applicate. Chi sbaglia deve pagare. Serve la certezza della pena e una giustizia veloce".

Sospendere davvero le partite in caso di buu razzisti può essere una prima mossa giusta?

"C'è una norma che può essere applicata ed è bene applicarla. Bisogna trovare i rimedi giusti per situazioni eticamente inaccettabili e insostenibili".