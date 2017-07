ESCLUSIVA TMW - Francini: "Napoli, eccellente conferma di tutti. Aspetto un colpo"

Giovanni Francini, grande ex del Napoli, promuove tutte le mosse fin qui effettuate dai partenopei. E 'vede' una squadra capace di migliorare ancora. "E' stato bravo il presidente a confermare il gruppo dell'anno passato _ dice a Tuttomercatoweb.com - nelle ultime partite del campionato scorso e non solo ni quelle si è visto un calcio spettacolare. Adesso c'è grande entusiasmo e sono convinto che si possa fare ancora bene. Se dovesse essere superato il preliminare credo che il presidente investirà ancora qualcosa con i soldi che arriveranno dalla qualificaizone. Mi aspetto ancora qualche colpo, fermo restando che l'organico è già di valore e che la sqaudra è cresciuta molto pure mentalmente".

Diceva del colpo: dove se lo aspetta eventualmente'

"Credo che dipenderà anche da chi andrà via. Qualcunoi partirà. adesso siamo a posto in ogni ruolo e c'è un'ottima scelta per Sarri però credo che ci possa anche essere un ulteriore innesto".