ESCLUSIVA TMW - Freixa, storico dirigente del Barcellona: "Messi alla Juve con CR7? Mai e poi mai"

esclusiva Freixa, storico dirigente del Barcellona: "Messi alla Juve con CR7? Mai e poi mai"

Lunga intervista ai taccuini di TuttoMercatoWeb.com per Toni Freixa, storico dirigente ed ex candidato alla presidenza del Barcellona che ha raccontato a 360° e in esclusiva il mondo blaugrana. Tra i diversi temi trattati nella chiacchierata che sarà pubblicata integralmente domattina, c'è ovviamente anche il futuro di Lionel Messi dopo i tanti rumors delle scorse settimane sul suo possibile e clamoroso addio: "Mi dispiace deludere i tifosi italiani: Messi non lascerà mai e poi mai il Barcellona. Non esiste infatti miglior simbiosi nella storia del calcio di quella tra lui e i blaugrana".

L'idea di vedere ancora Messi contro CR7, o addirittura Messi con CR7, resterà dunque solamente fantamercato?

"È stato un vero spettacolo assistere alla sfida nella sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo negli anni in cui hanno giocato entrambi nella Liga, con Barcellona e Real Madrid. Ma il futuro di Leo, ripeto, non sarà in Italia e in nessun altro Paese: Messi chiuderà la carriera al Barcellona".

